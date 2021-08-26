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Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor

26.08.2021 16:29
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor, System.String[]

Merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediyesi, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Bağcıllı Mahallesi'nde selin neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalara devam ediyor. Mahalle içi yollarda temizlik ve tamirat yapılması için harekete geçen ekipler, eş zamanlı parke taşı döşeyerek çalışmalarına hız verdi. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Sağ olsun başkanımız selin yaralarını sarmaya devam ediyor. Diğer yollarımızın yapılması için de gerekli talimatları verdi. Köy içi yollarımızda genişletme yaparak parke taşları döşenmeye başlandı. İnşallah güzel olacak. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Nazilli'nin dört bir yanında temizlikten peyzaj çalışmalarına, park yapımından yeni yol açma faaliyetlerine kadar pek çok işin eş zamanlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Özcan, "Bağcıllı Mahallemizde yollarımızı yeniliyoruz. Allah'ın izniyle buradaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Belediyemizin tüm imkanlarını ihtiyaç ivediliği gözeterek kentimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor
Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor

Kürşat Engin Özcan, Hasan Güler, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcıllı'da selin yaraları sarılıyor - Son Dakika


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