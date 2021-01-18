Bağda çapa yaparken servet buldu - Son Dakika

Bağda çapa yaparken servet buldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde oturan bir vatandaş bağda çapa yaparken bulduğu gök taşına müşteri arıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapçı 20 gün önce bağda çapa yaparken çapayı kaybetti. Bağda kaybetmiş olduğu çapayı ararken değişik bir taş buldu. Eve getirdiği taşın ne olduğunu araştırmasının ardından gök taşı olduğunu anlayan Mehmet Kebapçı, şimdi bulmuş olduğu gök taşlarına müşteri arıyor. Çiftçilik ile uğraşan Mehmet Kebapçı açıklamasında, "Bağda bulmuş olduğum gök taşlarının değerli olduğunu düşünüyorum ve müşterilerini bekliyorum" dedi. Kebapçı; "Bağ çapalıyordum. Çapa yaparken çapayı kaybettim. Sonra çapayı aramak için bağda dolaşırken bu parçayı buldum. Sonra bu taşın ağır olmasından dolayı kuşkulandım. Eve getirdim. Bulmuş olduğum taşa mıknatısı tuttum ve mıknatısın taşa yapıştığını gördüm. Daha sonra ise bulmuş olduğum taşı fayans üzerinde denedim. O sırada yanık kokularının geldiğini hissettim. Ardından ise yeniden bu gök taşını bulduğum yere gittim ve birkaç parça daha buldum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Alıcılarını bekliyorum. İnternet ortamında bu taşların satıldığını da gördüm. Almak isteyen varsa bana ulaşıp alabilirler" diye konuştu.