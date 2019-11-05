Son Dakika Haberleri: Bağdadi'nin kız kardeşi Ankara'da gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Bağdadi'nin kız kardeşi Ankara'da gözaltına alındı

Bağdadi'nin kız kardeşi Ankara'da gözaltına alındı

6 saat önce

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avvad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.

Bağdadi'nin kız kardeşi Ankara'da gözaltına alındı, System.String[]

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avvad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.

(İHA)

Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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