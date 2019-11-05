Bağdadi'nin kız kardeşi Ankara'da gözaltına alındı
6 saat önce
Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avvad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avvad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.
(İHA)
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