Son Dakika Haberleri: Bağdadi'nin kız kardeşi Azez'de gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Bağdadi'nin kız kardeşi Azez'de gözaltına alındı

Bağdadi'nin kız kardeşi Azez'de gözaltına alındı

6 saat önce

SURİYE'de öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avvad (65) ile eşi, gelini ve 5 çocuğu Azez'de gözaltına alındı.

Bağdadi'nin kız kardeşi Azez'de gözaltına alındı, System.String[]

SURİYE'de öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avvad (65) ile eşi, gelini ve 5 çocuğu Azez'de gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Resmiye Avvad, eşi Abbas Hammud ile gelini ve 5 çocuğu dün akşam gözaltına alındı. Avvad ile diğer 7 kişinin Azez'de sorgulandığı belirtildi.

FAHRETTİN ALTUN DOĞRULADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Resmiye Avvad'ın yakalandığını doğruladı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez."


Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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