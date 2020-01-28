Bağdadi'nin köylüsüne 15 yıl hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood (28) ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ın (29), 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmalarına başlandı.

Polis ekipleri, geçen yıl 18 Aralık'ta DEAŞ'ın öldürülen ideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ı, Kayseri'de kaldıkları evde gözaltına aldı. Uzun yıllar DEAŞ saflarında savaştığı iddia edilen Mahmood ve arkadaşı Talab, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Mohammed Mahmood, "Kesinlikle Bağdadi'nin köylüsü olduğum yönünde ifadem olmadı. Arsa davasından dolayı tanıklar iftira atıyor. Suçsuzum" dedi. Diğer sanık da suçlamayı reddederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti Mohammed Mahmood ve arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.