Bağdadi'nin köylüsüne 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdadi'nin köylüsüne 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Bağdadi'nin köylüsüne 6 yıl 3 ay hapis

10 dakika önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood (28) ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab (29), 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılandıkları davada 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak,...

Bağdadi'nin köylüsüne 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood (28) ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab (29), 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklu yargılandıkları davada 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Polis ekipleri, geçen yıl 18 Aralık'ta DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ı, Kayseri'de kaldıkları evde gözaltına aldı. Uzun yıllar DEAŞ saflarında savaştığı iddia edilen Mahmood ve arkadaşı Talab, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Mohammed Mahmood, "Kesinlikle Bağdadi'nin köylüsü olduğum yönünde ifadem olmadı. Arsa davasından dolayı tanıklar iftira atıyor, suçsuzum" dedi. Diğer sanık da suçlamayı reddederek, beraatını istedi.Mahkeme heyeti Mohammed Mahmood ve arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'a, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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