Son Dakika Haberleri: Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı
Son Dakika Güncel Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı

6 saat önce

Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda üst düzey yöneticiler yakalandı.

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı Çankırı'da yakalandı, System.String[]

Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda üst düzey yöneticiler yakalandı. Yakalanandan birinin Bağdadi'nin özel hizmetini yapan DEAŞ'lı olduğu ortaya çıktı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 3'ü kadın 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan bir kişi öldürülen terörist başı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı aralarında ise "emir" düzeyinde üst düzey yöneticilerin olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(Hilmi Çelikel/İHA)

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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