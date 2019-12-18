Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin timinde yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H. ve H.E. isimli 6 kişi düzenlenen operasyonda ikametlerinde gözaltına alındı.


Şüphelilerden H.E.'nin örgütün lideri Bağdadi'den direkt emir aldığı ve uyguladığı öğrenildi.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Son Dakika Haber
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Son Dakika Haber
18:56 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
18:52 Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
18:51 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:04:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdadi'nin timi Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]