"Bağdat 1" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor - Son Dakika

Iraklı sanatçı Saleh Najjar'ın Bağdat'ın hafızasına dair izler taşıyan eserlerinden oluşan "Bağdat 1" sergisi açıldı.

Sanatçı Najjar'ın kendisine has kolaj tekniği uygulayarak yaptığı çalışmalarından oluşan eserleri, Kadıköy'deki Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, İstanbul'daki ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Böyle bir sergiye imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Najjar, çalışmalarının daha çok soyut tarzda olduğunu belirtti.

Saleh Najjar, sergideki eserleri özel bir kolaj tekniğiyle yaptığını anlatarak, "Bağdat kadim tarihi boyunca sanatsal çalışmaların merkezi olmuştur ve her dönem oradan sanatsal çalışmalar çıkmıştır. Ben de dünyanın pek çok ülkesinde İngiltere, Malezya, Güney Kore ve Fransa gibi ülkelerde Irak'ın hafızasından izleri anlatan çalışmalar yaptım ve ödüller aldım. Bugün de bir başka sanat merkezi olan İstanbul'da bu sergiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, "Bağdat 1" sergisine 1 yıldır hazırlandıklarını ifade ederek, Najjar'ın karton, kumaş gibi farklı malzemeleri bir araya getirerek kendine özgü bir teknik geliştirdiğini anlattı.

"Sergimiz iki şehir arasında bir köprü"

Ahmad, Bağdat serisinin devam edeceğine işaret ederek, "İstanbul, Bağdat, Kudüs, Şam bu kadim şehirlerin hepsi kardeş şehirlerdir. Ben de bu iki tarihi şehir ve bu iki toplum arasında sergiyle bir köprü kurmak istedim." diye konuştu.

Sergi küratörü Hüseyin Emiroğlu, serginin Najjar'ın, Bağdat hatıralarını karışık teknikle icra ettiği çağdaş sanat çalışmalarından oluştuğunu ifade etti.

İstanbul'un ilerleyen yıllarda artarak bir sanat merkezi haline geleceğine değinen Emiroğlu, Kelimat Sanat Galerisi olarak hem Arap dünyasındaki sanatçıları İstanbul'la tanıştırmayı hem de Türk sanatçıları dünyadaki koleksiyonerlerle buluşturmayı hedeflendiklerinin altını çizdi.

Galerinin 2 katında 40'a yakın eserle izlenime sunulan sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.