Irak'ın Başkenti Bağdat'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Irak'ın Başkenti Bağdat'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

31.08.2022 11:42
Irak'ın Başkenti Bağdat'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

BAĞDAT, 31 Ağustos (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir güvenlik kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik görevlisi, 30 Ağustos 2022.

BAĞDAT, 31 Ağustos (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir güvenlik kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik görevlisi, 30 Ağustos 2022. Irak'ın önde gelen Şii dini lideri Mukteda es-Sadr, çatışmalarda 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve 200'den fazla kişinin yaralanmasından sonra Salı günü taraftarlarına protesto gösterilerine son verme ve Bağdat'taki Yeşil Bölge'den çekilme çağrısı yaptı. Es-Sadr'ın konuşmasından hemen sonra yazılı açıklama yapan Irak Ortak Harekat Komutanlığı, "Bağdat ve vilayetlerdeki sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına karar verildiğini" söyledi. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Başkenti Bağdat'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın Başkenti Bağdat'ta Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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