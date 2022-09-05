Irak'ta Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı Açıldı

BAĞDAT, 5 Eylül (Xinhua) -- Terörle Mücadele, Özel Operas yonlar ve Siber Güvenlik Fuarı'nın ikincisi Pazar günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta açıldı. 7 Eylül'e kadar devam edecek olan fuarda, modern uluslararası teknolojinin yanı sıra terörle mücadele ve siber güvenlik alanlarındaki en son ekipmanlar sergileniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı'nda sergilenen bazı silah ve teçhizatlar, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı'nda Irak güvenlik güçleri tarafından kullanılan Çin'in Changan araçları, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Sib er Güvenlik Fuarı'nda sergilenen silahlar, 4 Eylül 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xi nhua)