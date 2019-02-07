Son Dakika Haberleri: Bağdat'a Giderek Ortak Çalışma Yapacağız"

Bağdat'a Giderek Ortak Çalışma Yapacağız"

1 saat önce

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Irak'ta suyun israfı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız da beni 'Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi' olarak görevlendirdi.

Bağdat'a Giderek Ortak Çalışma Yapacağız
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, " Irak'ta suyun israfı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız da beni 'Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi' olarak görevlendirdi. Bu konularla ilgili bütün kurumlarla bir toplantı yaptık. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret etti.

Eroğlu'na ziyarette, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Burada konuşan Eroğlu, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Afyonkarahisar'da ve ülke genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yapacağını söyledi.

Türkiye'de su konusunda önemli ve başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Eroğlu, "Irak'ta suyun israfı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız da beni 'Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi' olarak görevlendirdi. Bu konularla ilgili bütün kurumlarla bir toplantı yaptık. Daha sonra Bağdat'a giderek ortak çalışma yapacağız."

"Dünyanın en büyük barajlarını yaptık"

Türkiye'nin su çalışmalarının diğer ülkelerce örnek alınması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Su konusunda geliştirdiğimiz teknolojilerle dünyada ilk 3'e giriyoruz. Dünyanın en büyük barajlarını yaptık. En ileri düzeyde içme suyu, atık su arıtma tesisleri, sulama alanları, barajlar ve göletler yaptık. Bu konuda büyük tecrübemiz var. Dost, kardeş ülke Irak'a bu tecrübelerimizi aktaracağız. Bunun için de bir bedel almayacağız. Hasbihal şeklinde tecrübe paylaşımı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatına göre Irak'a hareket edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA

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