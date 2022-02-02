Bağdat Antika Çarşısı'nı Osmanlı eserleri süslüyor - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki antika çarşısında Osmanlı dönemine ait birbirinden değerli parçalar bulunuyor.

Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar hüküm sürdüğü kadim başkent Bağdat'ın Karrada bölgesindeki Bağdat Antika Çarşısı'nı halılar başta olmak üzere zücaciye ve gümüşten yapılmış değerli eşyalar süslüyor.

Irak'ın bu tarihi çarşısında Osmanlı döneminden kalan onlarca antika eser bulunuyor. Çarşıda Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han'ın tuğrasını taşıyan gümüş bardak, çaydanlıklar ve diğer antikalar göze çarpıyor.

Bağdat'taki antikacılar arasında Osmanlı dönemine ait antika eşyalara "Sultani" ismi veriliyor. Bu tanım, Irak'ta görev yapan Osmanlı yöneticilerine atfen kullanılıyor.

"Abdülhamid Han'ın tuğrasını taşıyan su bardaklarımız var"

AA muhabirine konuşan antikacı Ali Hüseyin Otrakçı, sattığı antikalar arasında Osmanlı dönemine ait gümüş antikaların bulunduğunu ifade ederek, "Antikalar arasında bulunan ve Abdülhamid Han'ın tuğrasını taşıyan su bardaklarımız var. Bardakların üzerindeki tuğra eşyanın orijinal ve kopyalanamaz olduğunu gösteriyor." dedi.

Irak'taki ekonomik durumdan dolayı antika pazarında durgunluk yaşandığını aktaran Otrakçı, şunları kaydetti:

"Bu mesleği dedemden devraldık. Babam da bu işin uzmanlarından. O da günün belirli saatlerini burada geçirir. Bu iş hanı da antika eşyalara mahsus, dağınık olmayan bir yer ve neredeyse Orta Doğu bölgesinde tek olma özelliğine sahip.

Buradaki dükkanlarda bolca değeri yüksek antikalar bulunur. Çarşıda halılardan başlayarak, gümüş antikalar ve orijinal taşlardan yapılmış tespihler ve tüm bunların tamircileri var. 50 yıldan az yaşa sahip olanları yeni sayarız ve 100 yaş üzeri eşyalar ise bizim için antikadır. Osmanlı'dan kalanların hepsi değerli antikalardır."

Otrakçı, Iraklı Yahudiler ve Sabia Mendailerden kalan 1930 ve 1940'lı yıllara ait gümüş antikaların da dükkanda bulunduğuna dikkati çekerek, Bağdat'ın yerli ailelerinin bu tür antikalara önem verdiğini ve satın aldığını dile getirdi.

"Bağdatlı ailelerin çoğu evinde Osmanlı antikasına sahip"

Dükkanını Osmanlı antikaları süsleyen bir diğer antika eşya satıcısı Muhammed Abbas Hilmi de "Ben pilot ve ressamım fakat 35 yıldır antika piyasasında bulunuyorum. Antika insanda bir iç güdüdür. Antika gümüşten yapılmış eşyalar, halı ve kristal gibi güzel şeyleri sahiplenmektir." ifadelerini kullandı.

Bu mesleği atalarından devraldığını aktaran Hilmi, nesilden nesle aktarmak istediklerini kaydetti.

Hilmi, Osmanlı dönemini simgeleyen antikalara sahip olduğunu belirterek, "Osmanlı Sultanlarının tuğrasını taşıyan antikalarımız mevcut. Osmanlı'ya ait 'Tombak' denilen altın kaplama antikalarımız da var. Bağdatlı ailelerin çoğu evinde Osmanlı antikasına sahip." diye konuştu.