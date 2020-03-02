Bağdat Caddesi gastronomi turizminin merkezi oluyor

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, caddenin, Türkiye'nin gastronomi ve turizm merkezi olması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini ve diğer paydaşların katılımıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kiraz, "Dünyaca ünlü uluslararası markalar ile Gaziantep, Hatay ve Adana gibi Türk mutfağının en seçkin örneklerini müşterilerine sunan ulusal markaları caddede buluşturacağız." dedi.

Ali güvence Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre öncesine kadar inşaat, şantiye ve boş kalan iş yerleriyle anılan Bağdat Caddesi'ne son 2 yıldır ciddi ilgi olduğunu, caddedeki konutların tamamen dolduğunu söyledi.

Caddede bir süredir duran dönüşüm ve güçlendirme projeleri için müteahhitlerin yeniden harekete geçtiğini, bu alanda da ciddi hareketlenme yaşandığını dile getiren Kiraz, bu kapsamda Bağdat Caddesi'nin eski günlerine dönme yolunda hızla ilerlediğini anlattı.

Kiraz, 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi'ndeki ana mağazaların 250 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu dile getiren Kiraz, "Caddede üst katlar da mağaza olarak kullanılabiliyor. Onlarla birlikte 500 bin metrekare iş yerimiz mevcut. Toplam mağaza sayımız 3 bin civarında. Şu andaki doluluk oranımız yüzde 86." diye konuştu.

- "Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un görüşlerini aldık"

Kiraz, Bağdat Caddesi'nin eski günlerine dönmesi, yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi olması, iş yerlerinin tamamının dolması ve ziyaretçi sayısının katlanarak artması için bazı projeler hazırladıklarını söyledi.

Bu projelerden bahseden Kiraz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Tanıtım Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Gastronomi Turizmi Derneği ile görüştüklerini anlattı.

Bağdat Caddesi'ni gastronomi ve turizm merkezi yapacaklarını vurgulayan Kiraz, bu konuda Bakan Ersoy'un görüşlerini aldıklarını bildirdi.

Kiraz, "Asıl hedefimiz; Bağdat Caddesi'nin, dünyada da bilinecek şekilde, Türkiye'nin gastronomi merkezi olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de projemize dahil etmek için kendileriyle görüşeceğiz. Onlar da gastronomiye yönelik önemli faaliyetler yürütüyor." ifadelerini kullandı.

- "Ulusal ve uluslararası önemli yemek markaları caddede buluşacak"

Ali Güvenç Kiraz, Bağdat Caddesi'nde halihazırda yeme-içme kültürünün bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada var olan kültürü geliştireceğiz. Dünyaca ünlü uluslararası markalar ile Gaziantep, Hatay ve Adana gibi Türk mutfağının en seçkin örneklerini müşterilerine sunan ulusal markaları caddede buluşturacağız. Caddeye gelen turist, İtalyan, Fransız, Hint, Japon ve Tayland gibi dünyanın önemli tüm mutfaklarını bulabilecek. Şu anda caddede boş olduğunu bildiğimiz 420 mağazanın yanı sıra farklı sektörde faaliyet gösteren ve gastronomiyi isteyen iş yerlerine bu markalar gelecek."

Kiraz, müşterilerin istediği mutfağa kolay ulaşabilmesi için proje kapsamında "yerel mutfaklar", "uluslararası mutfaklar", "kafe-bar" gibi bölümler oluşturacaklarını vurguladı.

Dernek olarak İstanbul'un farklı yerlerinden caddeye ulaşım sağlayacaklarını kaydet Kiraz, "Turisti, İstanbul'un turistik noktalarından, toplu taşıma ve buluşma merkezlerinden Bağdat Caddesi'ne ücretsiz transfer edeceğiz." dedi.

- "Proje iki yıla kadar hayata geçmiş olacak"

Kiraz, projenin 1-2 yıl içerisinde hayata geçmiş olacağını belirterek, şimdiden ulusal ve uluslararası markalarla görüşmeye başladıklarını, onlara projeyi anlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında 16 Mart'ta "Bağdat Caddesi'nde Gastronomi ve Turizm" başlıklı çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren Kiraz, bu çalıştayda paydaşlarla bir araya gelerek projenin tüm detaylarını ele alacaklarını anlattı.

Kiraz, eylül ayında da gastronomi festivali yapacaklarını kaydederek, bir hafta boyunca caddeyi trafiğe kapatarak herkese yiyecek-içecek ikramında bulunacaklarını bildirdi.

Caddenin asayiş açıdan çok güvenli olduğunu, turistleri bu anlamda da cezbedeceğini anlatan Kiraz, buraya gelecek ziyaretçilerin yapacakları harcama sayesinde turist başına düşen harcama miktarının da artacağını sözlerine ekledi.