Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! 155'i arayıp işlem yapan memurlardan şikayetçi oldu - Son Dakika
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Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! 155'i arayıp işlem yapan memurlardan şikayetçi oldu

08.08.2023 08:58

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında alkollü olduğu tespit edilen bir aracın sürücüsü gözaltına alındı. Ancak sürücünün yanında bulunan arkadaşları, aracın çekilmesini engellemek isteyerek polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, direnen kişileri de gözaltına aldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan polis denetimi sırasında durdurulan aracın sürücüsü A.K., 2.32 promil alkollü çıktı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınırken, bu kez de yanında bulunan arkadaşları polise zor anlar yaşattı. Şirkete ait olduğu belirlenen aracın çekilmesini engellemek isteyen E. F. ve E. C. F., polise dakikalarca tepki göstererek 155'i aradı ve şikayetçi oldu.

Alkollü sürücü ve arkadaşları ortalığı birbirine kattı! 155'i arayıp polisten şikayetçi oldular

2.32 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde gece boyunca trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan ve bir şirkete ait olduğu belirlenen 34 ZJ 2656 plakalı aracın sürücüsü A.K.'nin yapılan testlerde 2.32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A.K. hakkında cezai işlem uyguladı. Polisin işlem yapmasına engel olan A.K. gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Alkollü sürücü ve arkadaşları ortalığı birbirine kattı! 155'i arayıp polisten şikayetçi oldular

SÜRÜCÜNÜN ARKADAŞLARI ARACIN ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi. Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen E. F. ve E. C. F., uzun süre polise dil döktü. Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155'i arayarak şikayetçi oldu.

Alkollü sürücü ve arkadaşları ortalığı birbirine kattı! 155'i arayıp polisten şikayetçi oldular

"SIKIN BANA BİBER GAZINI"

Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., "Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar" dedi. Uzun süre polise diren E. F. ve E. C. F., aracın çekilmesine engel oldukları ve polise zorluk çıkardıkları için gözaltına alındı.

Alkollü sürücü ve arkadaşları ortalığı birbirine kattı! 155'i arayıp polisten şikayetçi oldular
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı! 155'i arayıp işlem yapan memurlardan şikayetçi oldu - Son Dakika


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