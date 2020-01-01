Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi

6 saat önce

Bağdat Caddesinde vatandaşlar yeniyi yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yeni yıla merhaba dedi, System.String[]

Bağdat Caddesinde vatandaşlar yeniyi yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.


Ortaköy, Taksim gibi Avrupa yakasında bir çok noktada kutlamalar yapılırken Anadolu Yakasında kutlamaların adresi Bağdat Caddesi oldu. Kadıköy ilçesinden Maltepe ilçesine kadar uzanan caddede kutlamalar akşam saatlerinde başladı. Saatin 23.59 olmasıyla birlikte geri sayım heyecanının yaşandığı caddede yediden yetmişe herkes ondan geriye doğru sayım yaparak yeni yılı karşıladı.


Yeni yıl davulla zurnayla karşılandı


Bağdat Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş yeni yılı davul ve zurnayla karşıladı. Oyun havalarının çalındığı ve oynandığı cadde tam anlamıyla karnaval alanına döndü.


Yılbaşı kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için ekipler çok sayıda personel ile gece boyunca görev yaptı. Trafik polisleri, trafiğin akışının rahat olmasını sağlarken asayiş ekipleri kötü bir durumun yaşanmasına izin vermedi. - İSTANBUL

Ortaköy, Taksim, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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