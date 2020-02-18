Bağdat Caddesi'nde bir otomobil takla attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Caddesi'nde bir otomobil takla attı - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde bir otomobil takla attı

30 dakika önce

Sabahın ilk saatlerinde Maltepe ilçesinde yer alıp Kadıköy'e kadar uzanan Bağdat Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bağdat Caddesi'nde bir otomobil takla attı, System.String[]

Sabahın ilk saatlerinde Maltepe ilçesinde yer alıp Kadıköy'e kadar uzanan Bağdat Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil suratlı bir şekilde kaldırımlara çarparak takla attı.


Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldular


Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder'in bulunduğu 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Büyük bir gürültünün meydana geldiği kazayı görenler bir yandan araç içerisindeki iki kişiye yardım etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Maltepe itfaiye istasyonunun kaza için harekete geçtiği sıralarda vatandaşlar yaralıları, hurdaya dönen otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Önder ve yanındaki Ateş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumları hakkında net bir bilgi öğrenilemedi.


Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı


Kazanın meydana geldiği Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatılırken takla atan otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken itfaiye ekipleri takla atan otomobilde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli kontrolleri yaparak olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Maltepe, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi İş bulamayan üniversite öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 07:38:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat Caddesi'nde bir otomobil takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]