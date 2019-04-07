Bağdat Caddesi'nde Cinayet
25 dakika önce
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir kişi, oğlunun gözleri önünde vurularak öldürüldü.
Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde bir kişi, oğlunun gözleri önünde vurularak öldürüldü. Kadıköy'deki Suadiye
Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde güpegündüz cinayet işlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir kafenin önünde iki şahıs arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Bu sırada silahlı şahıs, yanında 8-10 yaşlarındaki oğlu da bulunan diğer şahsa ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yere yığılırken, küçük çocuk ise olay yerinden götürüldü. Şahıs hayatını kaybederken, cinayet zanlısı bal rengi lüks bir araca binerek kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar polisin incelemelerini meraklı gözlerle izlerken, çekilen güvenlik şeridinin dışından görüntü alan basın mensuplarına müdahale edildi. Polisin incelemeleri sırasında Bağdat Caddesi üzerinde trafik oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
(Caner Evyapan - Zeki İpek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
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