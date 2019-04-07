Bağdat Caddesi'nde Cinayet...çocuğunun Gözleri Önünde Öldürüldü
17 dakika önce
Bağdat Caddesi'nde cinayet...Çocuğunun gözleri önünde öldürüldüİSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan olayda bir şahıs, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde güpegündüz vurularak öldürüldü.
Bağdat Caddesi'nde cinayet...Çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
İSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan olayda bir şahıs, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde güpegündüz vurularak öldürüldü.
Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde güpegündüz cinayet işlendi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı saldırıya hedef olan şahıs hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde ve ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre Bağdat Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde iki şahıs arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Bu sırada silahlı şahıs, yanında 8 - 10 yaşlarındaki oğlu da bulunan diğer şahsa ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde yere yığıldı. Küçük çocuk ise olay yerinden götürüldü. Şahıs ise hayatını kaybetti. Cinayetin zanlısı ise bal rengi lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar incelemeleri meraklı gözlerle izlerken, çekilen güvenlik şeridinin dışından görüntü alan basın mensuplarına müdahale edildi. Polisin incelemeleri nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde ciddi araç trafiği ve kalabalık oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:08 Kaynak: İHA
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