Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte... - Son Dakika

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Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte...
6 saat önce
Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı. - İSTANBUL
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