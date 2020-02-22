Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte... - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte...

6 saat önce

Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı.

Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte..., System.String[]

Bağdat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı. - İSTANBUL

Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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