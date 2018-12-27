Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı-2
42 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kadıköy Bağdat
Caddesi Erenköy
mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Çalışmanın olduğu yer
-İş Makinası ve çalışanlar
- Polis
ve itfaiye ekipleri
-Bağdat caddesi trafiğe kapatılması
-İĞDAŞ ekipleri dogalgazı kesmesi
-Çalışmanın olduğu yerdeki boru
-Trafiğin yeniden açılması
-MOBESE direğinden detaylar
-Genel ve Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: DHA
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