Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı-2

Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı-2

42 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı-2, System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 

Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı  yaya ve araç trafiğine kapatıldı.   Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

Görüntü Dökümü

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-Çalışmanın olduğu yer

-İş Makinası ve çalışanlar 

- Polis ve itfaiye ekipleri 

-Bağdat caddesi trafiğe kapatılması 

-İĞDAŞ ekipleri dogalgazı kesmesi 

-Çalışmanın olduğu yerdeki boru

-Trafiğin yeniden açılması

-MOBESE direğinden detaylar

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: DHA

Bağdat, Güncel
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