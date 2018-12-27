Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı
1 saat önce
Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.
Kadıköy
Bağdat Caddesi Erenköy
mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:31 Kaynak: DHA
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