Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Patlaması

Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Patlaması

1 saat önce

Bağdat Caddesi'nde doğalgaz patlamasıİSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı.

Bağdat Caddesi'nde doğalgaz patlaması

İSTANBUL - Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Cadde 2 saatliğine trafiğe kapatıldı.
Olay, gece saatlerinde, Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol bakım onarım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı ve devamında doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kestikten sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bağdat Caddesi 2 saat trafiğe kapalı kaldı
Polis ekipleri caddenin giriş kısmını trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bağdat Caddesi müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Erenköy, Kadıköy, Bağdat, 3. Sayfa
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