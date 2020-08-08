BAĞDAT CADDESİ'NDE DUBALARI EZDİ, KALDIRIMA ÇIKARAK DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika

BAĞDAT CADDESİ'NDE DUBALARI EZDİ, KALDIRIMA ÇIKARAK DİREĞE ÇARPTI

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün dirersiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir dubaları ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün dirersiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir dubaları ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ İDDİASI

Kaza saat 07.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cem Kamacı'nın kullandığı otomobil iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil demir bariyerleri ezdikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçtan yakıt sızıntısı nedeniyle kaza yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri çağrıldı.

"ALLAHTAN KALDIRIMDA O SAATTE KİMSE YOKTU"

Kazayı arkadaşının yaptığını söyleyen bir kişi, ?Telefon açtı otomobil direksiyonu kilitlendi kaza yaptım diye. Başından yaralanmış ambulansla hastaneye kaldırılmış" diye konuştu. Kazayı görerek sürücünün otomobilden çıkarılması için yardıma gelen Abdullah Bayrak 'İçeride temizlik yapıyordum gürültüyü duyup çıktığımda önce demir bariyerleri ezdikten sonra direği çarparak durabildi. Otomobilden çıkardık, elini yüzünü yıkadık. Durumu iyiydi. Allahtan kaldırımda kimse yoktu. Birileri ezilebilirdi" diye konuştu.

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kumlama ekibi ve elektrik ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BAĞDAT CADDESİ'NDE DUBALARI EZDİ, KALDIRIMA ÇIKARAK DİREĞE ÇARPTI

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'NDE DUBALARI EZDİ, KALDIRIMA ÇIKARAK DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika
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