BAĞDAT CADDESİ'NDE DÜNKÜ KAZANIN ARDINDAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi'nde dün birisi ağır iki kişinin yaralandığı kazanın ardından alkollü sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Bağdat Caddesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan kazada alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil önce kaldırıma çıkmış, o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve arkadaşı otomobilin altında kalmıştı. Kaza sonrası kaçan sürücü Muhammed Enes Altun, daha sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim olmuştu. Bu gece ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kazanın meydana geldiği yerde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Denetimde, alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Yasalara uymayan sürücülere işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Denetim noktası

-Trafik polisleri alkolmetre ile kontrol etmesi

-Denetime takılan sürücülerden detaylar

Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Sivil trafik polisleri çalışması

-Genel ve detaylar