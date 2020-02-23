Bağdat caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi - Son Dakika

Bağdat caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi

28 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi'nde dün birisi ağır iki kişinin yaralandığı kazanın ardından alkollü sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi'nde dün birisi ağır iki kişinin yaralandığı kazanın ardından alkollü sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Bağdat Caddesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan kazada alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil önce kaldırıma çıkmış, o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve arkadaşı otomobilin altında kalmıştı. Kaza sonrası kaçan sürücü Muhammed Enes Altun, daha sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim olmuştu. Bu gece ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kazanın meydana geldiği yerde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Denetimde, alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Yasalara uymayan sürücülere işlem uygulandı.

Bağdat caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi

İstanbul, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu
Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı İBB'nin şirketi, İETT'ye eski otobüs satacak Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan

Son Dakika Haberleri
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 03:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat caddesi'nde dünkü kazanın ardından trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]