Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti - Son Dakika

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu. Güneşi gören vatandaşlar caddeye akın ederken, bazılarının maske takmadığı görüldü.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.

(Hanifi Bayar - Halit Arsl/İHA)