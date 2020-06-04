Bağdat Caddesi'nde iş merkezinde yangın paniği - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde iş merkezinde yangın paniği

İSTANBUL - Bağdat Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan restoranın havalandırma bacasında yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş merkezinde bulunan restoranın havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle mekanın havalandırma borusundan yoğun duman yayıldığı gözlendi. Yoğun duman nedeniyle iş Merkezinde bulunanlar kendini dışarı attı. Olayı panikle izleyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak dumanı tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.