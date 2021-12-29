Son dakika haberleri! Bağdat Caddesi'nde kaza; 1 kişi otomobil içerisinde sıkıştı - Son Dakika

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki banklara ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza saat 03.00 sıralarında Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper Hürkan Çetintaş(22) yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı, aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bulunan banklara ve ağaca çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi kısa bir süre trafiğe kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkartma çalışmalarını izleyen meraklı kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.