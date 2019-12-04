Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm yüzde 30 artacak

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, geçen 2 yılda Bağdat Caddesi'nde hız kesen kentsel dönüşüm çalışmalarının 2020'de yüzde 30 artacağını bildirdi.

AYİDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından inşaat sektörünün nabzını tutmak ve sektör paydaşlarını yönlendirmek üzere alanında önemli isimlerin katılımıyla Büyük Kulüp'te "İnşaat Zirvesi" düzenlendi.

Zirvenin açılışında konuşan AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, 2019'un, her sektör gibi inşaat açısından da zorlu geçtiğini belirterek, konut kredisinde faiz oranlarının bir süre yüzde 2'nin üzerinde seyretmesinin ipotekli konut satışlarını durma noktasına getirdiğini, imar barışı ve kentsel dönüşümün yıl içinde en çok konuşulan konular arasında yer aldığını söyledi.

Tavukçuoğlu, GSYH içinde inşaat sektörünün 2017'deki payının yüzde 8,2 iken, 2018'de bu rakamın yüzde 7,4'e indiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yılın sonunda yüzde 7'nin altına inecektir. Bankaların faiz indirimleriyle birlikte konut sektöründe dipten dönüşün sinyalleri verildi. Yılı 1 milyon civarında konut satış adediyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Ancak 2020'de daha az konutun üretileceği ve 1 milyon TL bandının üzerindeki konut satışlarında sıkıntı yaşanacağı aşikar."

"2020 kentsel dönüşüm yılı olacak"

Melih Tavukçuoğlu, inşaat ciro endeksinde 9 ayda yüzde 20'lik azalış olduğunu ve 2020'de kentsel dönüşümün ağırlık kazanacağını vurgulayarak, "Bakanlığın bu anlamda ciddi atılımları oldu. Yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi konusunda risk haritalarının çıkarılması, acil yıkım kararlarının alınması; bu yol haritasının 2020'de de ağırlık göstereceğine işaret ediyor. Müteahhitlik yapacak firmalara bir düzenleme getirilmesi, inşaatlarda finansmana bakılması ve kentsel dönüşümün belli bir süre içerisinde bitirilmesi gerektiği şartı gibi kurallar önemli atılımlar oluşturdu." şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümde ada ya da mahalle bazlı dönüşümün hala gerçekleşmediğini belirten Tavukçuoğlu, binaları sadece güvenli hale getirdiklerini söyledi.

Geçen 2 yılda Bağdat Caddesi'nde hız kesen kentsel dönüşüm çalışmalarının 2020'de yüzde 30 artacağını bildiren Tavukçuoğlu, Kadıköy bölgesinde kentsel dönüşümün sadece yüzde 15 oranında gerçekleştiğini ve daha 25 bin binanın dönüşmesi gerektiğini kaydetti. Tavukçuoğlu, ilk yıllarda bölgede her yıl bin civarında kentsel dönüşüm yapılırken, son 2 yıldır bu sayının yarı yarıya azaldığını ifade etti.

Bağdat Caddesi'nde yüzde 87'ye varan doluluk oranlarının, bölgenin yeniden yükselişe geçtiğini gösterdiğini belirten Tavukçuoğlu, cadde civarında ortalama konut fiyatlarının 1,5-3 milyon lira, ortalama kira ücretlerinin ise 4-6 bin lira aralığında olduğunu bildirdi.