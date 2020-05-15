Bağdat Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde denetim yaptı.

Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkisinde yapılan uygulamaya çok sayıda ekip katıldı.

Yaya ve araç trafiği açısından oldukça kalabalık olan caddedeki denetimlerde toplu taşıma araçları ve otomobillerde maske ve sosyal mesafe kontrolü de yapıldı.

Ekipler, yaptıkları anonslarla da salgın tehlikesinin geçmediğini belirterek, vatandaşlara evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya devam etmeleri uyarısında bulundu.