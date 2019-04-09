Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Saldırganların Kaçtığı Araç Bulundu 2 Gözaltı

Bağdat Caddesi'nde Saldırganların Kaçtığı Araç Bulundu 2 Gözaltı

1 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHABağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi'de bulundu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi'de bulundu. Saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, geçen pazar günü Bağdat Caddesi Caddebostan'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan aracı tespit etti. Gelen ihbar üzerine aracın Sultangazi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Esentepe Mahallesi'nde park edilmiş halde aracı bulan ekipler, aracın sürücüsüyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı Esentepe Mahallesi'nde bir cadde de park eden sürücünün, aynı cadde üzerine bulunan bir cep telefonu operatörü bayisinden faturalı hat alırken gözaltına alındığı belirtildi. Kiralık olduğu belirtilen araç, incelenmek üzere önce Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:18 Kaynak: DHA

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