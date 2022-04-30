BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika
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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

30.04.2022 23:15

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika
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