Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Silahlı Saldırıda Öldürülen İlhan Ünğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bağdat Caddesi'nde Silahlı Saldırıda Öldürülen İlhan Ünğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlhan Ünğan için bugün cenaze namazı kılındı.

Bağdat Caddesi'nde Silahlı Saldırıda Öldürülen İlhan Ünğan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlhan Ünğan için bugün cenaze namazı kılındı. Cenazede basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmezken, katılımın yoğun olduğu gözlendi.

İlhan Ünğan, dün saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi ve çocuğuyla birlikte yemek yemek için bir kafeye giden Ünğan'ı sokak ortasında infaz eden şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Cezaevindeki Orhan Ünğan'ın kardeşi olan İlhan Ünğan'ın cenaze namazı bugün Çamçeşme Mahallesi Orta Camiinde ikindi namazına müteakiben kılındı. Basın mensuplarının çekim yapmasına izin verilmediği cenazede katılımın yoğun olduğu gözlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından, Tuzla Aydıntepe Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konularak götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:47 Kaynak: İHA

Bağdat, 3. Sayfa
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