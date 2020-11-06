Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

06.11.2020 12:39
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Kadıköy'de koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Kadıköy'de koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı. Bağdat Caddesi'nde denetimlere katılan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da vaka sayılarının artmasıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlere Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan da katıldı. Polis ekipleri, cadde üzerinden geçen toplu taşıma araçlarını tek tek durdurdu. Araçlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yapıldı. Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan ise toplu taşıma araçlarına girerek kontrollerde bulundu. Sürücü ve yolculara koronavirüsle ilgili uyarılar yaptı.

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan,  "Vaka sayımızda ve temaslı sayılarımızda artış devam ediyor. Bu artışları durdurmak için odaklaştığımız alanlar var. Şu anda da odaklaştığımız konulardan birisi toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerde denetim yapıyoruz. Bir başka yerde polislerimiz, zabıtalarımız, ilçe tarım ekiplerimiz, gıda mühendislerimiz semt pazarlarında denetimler yapıyor. Aynı zamanda sosyalleşmenin ve ticaretin yoğun olduğu ana cadde ve sokaklarda denetimi arttırıyoruz. Söz konusu bu yerler, bulaşma risklerinin arttığı yerler. Burayı kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Sosyalleşme arzumuza gem vurmalıyız. Rasyonel davranışlarda bulunmamız lazım. Bizim arzumuz, bir dış baskıdan ziyade, bizim şu an yaptığımız denetimden ziyade bizzat vatandaşlarımızın bilinçli ve şuurlu bir şekilde kendi kontrollerini ve akılları ile hareket ederek bu hastalığı yenmemiz için büyük bir yöntem olacak" dedi.


Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika


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