Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler - Son Dakika
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Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler

30.04.2022 22:45

Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi.

Trabzonspor taraftarlarının Kadıköy Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye'nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı. Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi. Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi. Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.

(İHA)

Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler
Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler
Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler
Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Bağdat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler - Son Dakika
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