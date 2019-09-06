Bağdat caddesi'nde uyuşturucu satan şüpheliye operasyon

BAĞDAT Caddesi'nde uyuşturucu madde satan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 2 kilo 233 gram marihuana ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde uyuşturucu madde sattığını belirlediği 32 yaşındaki Cenan S.'nin evine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin 31 Ağustos'ta yaptığı operasyonda Cenan S. yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 9 kök halinde toplam 2 kilo 233 gram marihuana, hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Cenan S.'nin 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Ruhsatsız silah', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 4 kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cenan S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.