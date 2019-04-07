Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı

Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı

1 saat önce

Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı, System.String[]
Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı araç da çekici tarafından kaldırıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı otomobil de çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bağdat Caddesi'nde hayat normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:51 Kaynak: İHA

Polis, Adli Tıp, Bağdat, 3. Sayfa
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