Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı

Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı

47 dakika önce

Bağdat Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldıİSTANBUL - Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Bağdat Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldı

İSTANBUL - Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı araç da çekici tarafından kaldırıldı.
Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı otomobil de çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bağdat Caddesi'nde hayat normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:41 Kaynak: İHA

Polis, Adli Tıp, Bağdat, Yerel
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