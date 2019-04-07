Bağdat Caddesi'nde Vurulan Şahsın Cesedi Kaldırıldı
47 dakika önce
Bağdat Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldıİSTANBUL - Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Bağdat
Caddesi'nde vurulan şahsın cesedi kaldırıldı
İSTANBUL - Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın cesedi, polis tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı araç da çekici tarafından kaldırıldı. Kadıköy
Bağdat Caddesi üzerinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Şahsın olay yerine gelirken kullandığı otomobil de çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bağdat Caddesi'nde hayat normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:41 Kaynak: İHA
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