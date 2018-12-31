Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl Hazırlıkları

Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl Hazırlıkları

1 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl Hazırlıkları, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Bağdat Caddesi'nden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:39 Kaynak: DHA

DHA, Kadıköy, Bağdat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:30:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]