Bağdat Caddesi'nde Yeni Yıl Hazırlıkları
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Bağdat Caddesi'nden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:39 Kaynak: DHA
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