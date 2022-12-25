Bağdat Caddesi'nde feci kaza! Hız yapan araç karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölmesine neden oldu

Bağdat Caddesi, Kadıköy istikametinde saat 05.00 sıralarında gerçekleşen kazada, oldukça süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri olay mahalinde inceleme yaptı. Yusuf A'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, yaşamını yitirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan ise Yusuf A.'nın ölümüne neden olan otomobilin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

"ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ"

Kazayla ilgili konuşan Uğur Yıldırım, "Durduğumuzda yerde yatıyordu. Baya kan kaybetmişti. Çarpan kişilerde durmamış kaçmış" dedi.