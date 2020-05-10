BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ 65 YAŞ ÜSTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ 65 YAŞ ÜSTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstüne 4 saatlik kalkan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında çok sayıda vatandaş Bağdat Caddesi'ne geldi. Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Bakanlığın son yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatliğine kısıtlamadan muaf tutuldu. Çok sayıda vatandaş Kadıköy Bağdat Caddesine akın etti. Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden bir vatandaşın caddede oynadığı görüldü.