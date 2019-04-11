Bağdat Caddesi'ndeki Cinayet Zanlısının Adliye Sevk Görüntüsü Ortaya Çıktı
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Kadıköy'de, İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dün tutuklanan katil zanlılarının emniyetten sevk görüntüleri ortaya çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:57 Kaynak: İHA
'de, İlhan Ünğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dün tutuklanan katil zanlılarının emniyetten sevk görüntüleri ortaya çıktı.
İlhan Ünğan'ın Bağdat
Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Sultangazi
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tetkikçi E.Ö. ile olayda aracı kullanan C.D. dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilerek dün Anadolu Adliyesine sevk edilen silahlı saldırgan E.Ö. ve araç sürücüsü C.D.'nin emniyetteki çıkışları kamuoyu ile paylaşıldı.
Kadıköy'de öldürülen İlhan Ünğan, 26 Eylül
2014'te, Büyükçekmece
'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor. - İSTANBUL
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