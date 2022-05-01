BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ - Son Dakika
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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

01.05.2022 04:39

KADIKÖY Bağdat Caddesi üzerinde sevinç gösterisinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi üzerinde sevinç gösterisinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlara taş atan ve kavgaya karışan Fenerbahçeli taraftarlara polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Trabzonspor'un Süper Lig 35. Haftanın sonunda erken şampiyonluk ilan etmesi üzerine taraftarlar sokağa dökülüp kutlama yaparken, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Trabzonlu taraftara tepki gösteren bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde sevinç gösterilerini engellemek için sabah saatlerine kadar durmadı. Yoldan geçen bordo-mavili taraftarların araçlarına taş atan ve taşkınlık yapan Fenerbahçeli taraftarların bu tepkilerine engel olmak için polis ekipleri görev başındaydı. Alınan önlemler sırasında kavgaya karışan bazı taraftarlar, polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerilim nedeniyle trafiğe kapatılan Bağdat Caddesi sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

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Trabzonspor, Kadıköy, Bağdat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ HAREKETLİLİK SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ - Son Dakika
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