Son Dakika › Güncel › BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ İNSAN YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ İNSAN YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken kimi vatandaşlar evlerinde kalmaya devam etti, kimileri ise havaların ısınmasıyla birlikte dışarı çıktı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/
İstanbul'da koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken kimi vatandaşlar evlerinde kalmaya devam etti, kimileri ise havaların ısınmasıyla birlikte dışarı çıktı. Bağdat Caddesi'nde yürüyen insanlar yoğunluk oluştururken, cadde üzerinde araç trafiği oldu. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalmıştı. Fakat havaların ısınmasıyla birlikte İstanbulluların bazıları kendini dışarı attı. Bugün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri ise bisiklete bindi. Ayrıca caddede araç trafiği de gözlendi. Bir sokak sanatçısı caddede yürüyenlere klarnet çaldı. Cadde üzerinde şeker satan bir palyaço, "Caddede insan yoğunluğu var. İnsanlar mecburen dışarı çıkıyor artık evde bunaldılar. Bazı insanlar da mecburen çalışmak, evlerine ekmek götürmek zorunda benim gibi mesela. Ben de evde oturmak isterim ama. Cadde üzerinde çalışıyorum ben. Şeker satıyorum. İnsanlarla fotoğraf çektiriyorum. Ama virüs olduğu için fotoğraf çektiremiyorum. Şeker satıyorum." dedi. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi