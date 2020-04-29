Bağdat Caddesi'ndeki insan yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken kimi vatandaşlar evlerinde kalmaya devam etti, kimileri ise havaların ısınmasıyla birlikte dışarı çıktı. Bağdat Caddesi'nde yürüyen insanlar yoğunluk oluştururken, cadde üzerinde araç trafiği oldu. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalmıştı. Fakat havaların ısınmasıyla birlikte İstanbulluların bazıları kendini dışarı attı. Bugün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri ise bisiklete bindi. Ayrıca caddede araç trafiği de gözlendi. Bir sokak sanatçısı caddede yürüyenlere klarnet çaldı. Cadde üzerinde şeker satan bir palyaço, "Caddede insan yoğunluğu var. İnsanlar mecburen dışarı çıkıyor artık evde bunaldılar. Bazı insanlar da mecburen çalışmak, evlerine ekmek götürmek zorunda benim gibi mesela. Ben de evde oturmak isterim ama. Cadde üzerinde çalışıyorum ben. Şeker satıyorum. İnsanlarla fotoğraf çektiriyorum. Ama virüs olduğu için fotoğraf çektiremiyorum. Şeker satıyorum." dedi. Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.