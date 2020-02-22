Bağdat Caddesi'ndeki kaza : Sürücü teslim oldu, alkollü çıktı - Son Dakika
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Bağdat Caddesi'ndeki kaza : Sürücü teslim oldu, alkollü çıktı

7 saat önce

BAĞDAT Caddesi'ndeki kaza dehşetinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Bağdat Caddesi'ndeki kaza : Sürücü teslim oldu, alkollü çıktı, System.String[]
BAĞDAT Caddesi'ndeki kaza dehşetinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kaza sonrası kaçan sürücü teslim olurken çevre sakinleri kazalarla gündeme gelen caddede önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Erenköy Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 JK 2165 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve arkadaşı otomobilin altında kaldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç, başka bir otomobile çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

KAZADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı bankın parçalandığı, kaldırımın zarar gördüğü ve bariyerlerin yıkıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar, Bağdat Caddesi'nde bu tür kazaların engellenmesi için yetkililerin önlem almasını istedi. Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerini sahibi Seval Büyüktepe, "Kaza hemen bizim dükkanın önünde olmuş. Şoktayım, feci bir kaza. Banktakilere vurmuş ve çok hızlıymış. Caddede devamlı kazalar oluyor. Gündüz buralarda polis oluyor, fakat gece polis görmüyorum. Yapılan setlerin bile faydası olmamış" diye konuştu.

"BANKI İKİYE PARÇALAMIŞ"

Kazanın sesini duyan bir vatandaş, "Ben arabanın, kazanın sesini duydum. Evdeydim o sırada, dışarı çıkmadım. Apartman görevlisiyim ben, gürültüyü duydum" dedi. Kazanın olduğu bölgede yaşayan diğer vatandaş ise, "Araba şuradan son sürat girmiş. Buradaki bankı ikiye parçalamış. Bankın yarısını oraya atmış ve duvarın orada durmuş. Zaten izler belli, ağacın buradan geçmiş. Bankta oturan ve yaralananlar var diyorlar" dedi.

YARALI KADIN AMELİYATA ALINDI

Kazada, bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisi otomobilin altında kaldı. Ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cansu Safi'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ, POLİSE TESLİM OLDU

Kazada  kaza sonrası kaçan sürücü Muhammed Enes Altun, daha sonra babası ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Polisin yaptığı çalışmada sürücünün 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Bağdat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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