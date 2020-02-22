BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI - Son Dakika

BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI

7 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı.

BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZADA YARALANAN NİŞANLI ÇİFTİN FOTOĞRAFI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- DHA Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan çiftin nişanlı olduğu ortaya çıktı. Kazaya neden olan sürücü Muhammed Enes Altun'un adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi'nin nişanlı olduğu öğrenildi. Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. kaydedildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Muhammed Enes Altun'un sevk edildiği adliyede işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nişanlı çiftin fotoğrafı


Bağdat, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
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