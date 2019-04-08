Son Dakika Haberleri: Bağdat Caddesi'ndeki Silahlı Saldırgan Böyle Kaçtı

Bağdat Caddesi'ndeki Silahlı Saldırgan Böyle Kaçtı

36 dakika önce

Bağdat Caddesi'ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtıİSTANBUL - Bağdat Caddesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Bağdat Caddesi'ndeki Silahlı Saldırgan Böyle Kaçtı, System.String[]
Bağdat Caddesi'ndeki silahlı saldırgan böyle kaçtı

İSTANBUL - Bağdat Caddesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın olay yerinden kaçma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda İlhan Ünğan isimli bir kişi hayatını kaybetti. Sokak ortasında silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ünğan'ın, cezaevinde bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi olduğu belirlendi. Aynı zamanda İlhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili aranıyordu. Saldırının ardından silahlı şahsın olay yerinden kaçma anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor, ardından çevredeki vatandaşlar panikle oradan kaçıyorlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:55 Kaynak: İHA

Bağdat, 3. Sayfa
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