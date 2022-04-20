BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI - Son Dakika
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BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

20.04.2022 09:35

KADIKÖY Bağdat Caddesi'ni boş bulan bir sürücü, otomobili ile tehlikeli manevralar yaptı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'ni boş bulan bir sürücü, otomobili ile tehlikeli manevralar yaptı. Kazaya davetiye çıkaran o görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi gecenin ilerleyen saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Caddenin boş olmasından yararlanan sürücü, 34 DVJ 551 plakalı otomobili ile caddede tehlikeli manevralar yaptı. Daha önce birçok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Bir ara yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

YORUMLAR
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Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti Şaşkına çeviren kaza... İçerisinde uyuduğu aracıyla kreş bahçesine girdi, kazaya rağmen uyumaya devam etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI - Son Dakika
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